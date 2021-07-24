Пострадавшая при крушении самолета под Хабаровском пилот умерла

Пострадавшая при крушении самолета под Хабаровском пилот умерла
ОБЩЕСТВО Следствие отработает три версии крушения легкомоторного самолета под Хабаровском 24 июля 2021, 07:01 0 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ САМОЛЕТЫ КРУШЕНИЕ СМЕРТЬ СЛЕДСТВИЕ Крушение легкомоторного самолета под Хабаровском. Фото: Транспортная прокуратура по ДВ

Число жертв крушения легкомоторного самолета в Хабаровском крае достигло двух. В больнице скончалась женщина-пилот. Пассажир погиб на месте происшествия.

Легким самолетом управляла президент президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская. После крушения под Хабаровском ее госпитализировали в реанимацию, однако вскоре она скончалась. Последние несколько лет она занималась обучением пилотов-новичков на аэродроме «Калинка», сообщает РЕН ТВ.

Погибший при крушении мужчина, находился в самолете для ознакомительного полета. Он хотел учиться в авиашколе.

По факту авиакрушения возбуждено уголовное дело, заявили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ. Дело завели по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Напомним, самолет Sierra P2002 потерпел крушение утром 24 июля после взлета с аэродрома «Калинка».

Сейчас у правоохранителей есть три версии авиакатастрофы: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, а также неблагоприятные погодные условия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Хабаровском разбился самолет, один человек погиб.

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