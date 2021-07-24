Под Хабаровском разбился самолет, один человек погиб

Под Хабаровском разбился самолет, один человек погиб
При крушении самолета мужчина не выжил, а женщина получила травмы. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Недалеко от Хабаровска упал легкомоторный самолет. При крушении погиб один человек, еще один госпитализирован с травмами.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу, легкий самолет разбился после взлета с аэродрома Калинка, за пределами взлетно-посадочной полосы. Возгорания за падением не последовало.

На борту самолета находились два человека — мужчина и женщина. Мужчина погиб на месте, а женщина госпитализирована в одну из местных больниц с травмами, тяжесть которых устанавливается.

На месте ЧП работают следственные органы. Правоохранители разбираются в подробностях произошедшего и выясняют причины трагедии. Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легкомоторный самолет упал в реку при посадке в Иваново.

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