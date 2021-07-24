Азмун заинтересовал немецкий клуб «Байер»

Трансферная стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро, пишут источники.

Футболист петербургского «Зенита» Сердар Азмун заинтересовал немецкий «Байер», а также итальянскую «Рому». Об этом рассказал журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

Он, ссылаясь на источники, отметил, что «Байер» готов заплатить за Азмуна 18 миллионов евро. Также немецкий клуб готов к обмену игроками. При этом трансферную стоимость игрока оценивают в 25 миллионов.

Напоминаем, что Азмун присоединился к «Зениту» зимой 2019 года. С тех пор он сыграл в 84 матчах и забил 53 гола, став трехкратным чемпионом России. Также он выступает за сборную Ирана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Азмун рассказал, какова жизнь в России. Футболист заявил, что ему нравится в чужой стране и он чувствует себя комфортно.