Азмун заинтересовал немецкий клуб «Байер»

Азмун заинтересовал немецкий клуб «Байер»
Азмун может уйти в другой клуб. Фото: "Зенит"

Трансферная стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро, пишут источники.

Футболист петербургского «Зенита» Сердар Азмун заинтересовал немецкий «Байер», а также итальянскую «Рому». Об этом рассказал журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

Он, ссылаясь на источники, отметил, что «Байер» готов заплатить за Азмуна 18 миллионов евро. Также немецкий клуб готов к обмену игроками. При этом трансферную стоимость игрока оценивают в 25 миллионов.

Напоминаем, что Азмун присоединился к «Зениту» зимой 2019 года. С тех пор он сыграл в 84 матчах и забил 53 гола, став трехкратным чемпионом России. Также он выступает за сборную Ирана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Азмун рассказал, какова жизнь в России. Футболист заявил, что ему нравится в чужой стране и он чувствует себя комфортно.

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