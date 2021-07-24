В Петербурге начнут прививать от коронавируса бездомных

В Петербурге начнут прививать от коронавируса бездомных
Вакцина "Спутник V". Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Во время пробного выезда вакцинируют около 50 человек.

В Санкт-Петербурге 26 июля начнут прививать от коронавируса бездомных. Первый компонент вакцины «Спутник V» получат около 50 человек во время пробного выезда. Об этом сообщает некоммерческая организация «Благотворительная больница».

Известно, что акцию устраивает городская поликлиника №49 вместе с благотворительным фондом «Диакония». После того, как станет понятно, пользуется ли прививка спросом среди бездомных, благотворители поймут, сколько необходимо препаратом. Затем организуют при необходимости дополнительные выезды.

В организации отметили, что на улицах Петербурга проживают около 60 тысяч бездомных. Они по ряду обстоятельств не имеют доступа ни к медпомощи, ни к вакцинации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минздрав разрешил онкобольным прививаться «Спутником V».

"Спутник V" бездомные прививка


 

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