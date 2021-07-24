Минздрав разрешил онкобольным прививаться «Спутником V»

Министерство здравоохранения РФ опубликовало обновленный перечень рекомендаций к вакцинации. Онкобольным рекомендовали прививаться «Спутником V».

В рекомендациях Минздрава говорится, что вакцины не представляют опасность для беременных женщин и их плода. Однако применять вакцину «Спутник V» следует только в том случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. То есть прививаться нужно беременным, которые входят в группу риска тяжелого течения COVID-19.

Вакцинацию «Спутником V» рекомендовали всем онкобольным, завершившим курс противоопухолевого лечения. Стадия заболевания при этом не важна.

Если больному раком назначили хирургическую операцию, то вакцинироваться надо за 14 дней до вмешательства либо после выписки из стационара.

Вакцинация «ЭпиВакКороной» противопоказана пациентам с тяжелой формой аллергии, злокачественными опухолями или первичным иммунодефицитом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Таиланде умерла женщина после двух разных прививок от коронавируса.