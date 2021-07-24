В Таиланде умерла женщина после двух разных прививок от коронавируса

Ей ввели сначала Sinovac, а потом AstraZeneca.

В Таиланде умерла женщина, которой сделали прививки разными вакцинами от коронавируса. Первый укол ей сделали препаратом Sinovac, а второй AstraZeneca. Спустя день женщина умерла, о чем сообщили в департаменте по контролю заболеваниями.

Власти отметили, что смерть наступила из-за отека мозга, который случился из-за тромба. Это первый подобный случай в стране – пока что в ведомстве не понимают, связан ли летальный исход с вакцинацией. По этому вопросу будет проведено расследование.

Известно, что в середине июля в Таиланде решили смешивать две разные вакцины. Подобный микс сделали себе уже около 84 тысяч человек и все они остались живы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что от коронавируса за сутки умерло 73 жителя Петербурга.