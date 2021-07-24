В Петербурге ожидается до +26 градусов тепла

В Петербурге ожидается до +26 градусов тепла
Погода в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В воскресенье, 25 июля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Существенных осадков не ожидается.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время температура воздуха ожидается на уровне +14…+16 градусов. Днем столбики термометров будут показывать +24…+26 градусов. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.

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