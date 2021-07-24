В Сирию поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт»

Первая партия российской вакцины «Спутник Лайт» доставлена в международный аэропорт Дамаска.
Вместе с вакциной сирийская сторона получила партию тестов для выявления коронавируса, сообщает РИА Новости.
«Спутник Лайт» представляет собой однокомпонентную вакцину, первую дозу «Спутника V». Она создает иммунитет к коронавирусу и формирует иммунный ответ на 28-й день после введения препарата.
Однокомпонентную вакцину от Центра имени Гамалеи зарегистрировали в РФ в начале мая. Она будет ориентирована на внешние рынки.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге не зарегистрировали ни одной тяжелой реакции на вакцину.