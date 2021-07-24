В Петербурге подростку предъявили обвинение в совершении убийства

В Петербурге подростку предъявили обвинение в совершении убийства
Проводится проверка Фото : Следственный Комитет РФ

В Санкт-Петербурге 17-летнему молодому человеку предъявили обвинение в совершении убийства.

По подозрению в совершении преступления задержан несовершеннолетний 2004 года рождения. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе СК РФ по Петербургу.

Как полагает следствие, обвиняемый в ночь на 27 июля 2021 года, находясь у дома 89 по Пулковскому шоссе, в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений нанёс не менее одного удара ножом в область грудной клетки молодому человеку 2002 года рождения. Последний погиб на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что следственный комитет по Северной столице завершил расследование уголовного дела в отношении Станислава Яковлева 1973 года рождения. Он обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц.

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