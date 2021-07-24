Фанаты «Спартака» устроили акцию в поддержку певицы МакSим

Фанаты «Спартака» устроили акцию в поддержку певицы МакSим
Певица Макsим. Фото: www.instagram.com/maksimartist

Фанаты московского «Спартака» спели песню певицы МакSим «Знаешь ли ты» на матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина».

«Рубин» обыграл «Спартак» в матче первого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Илья Самошников.

В середине июня стало известно о госпитализации 38-летней исполнительницы. Певица попала в больницу после концерта в Казани. Сначала нее выявили 40%-нтное поражение легких, при этом тест на коронавирус оказался отрицательным. МакSим, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что состояние заболевшей коронавирусом певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщила представитель артистки Яна Богушевская.

"Спартак" МакSим певица


 

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