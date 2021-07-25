Названы способы снизить давление без лекарств

В первую очередь врач обратила внимание на лишний вес. Так, при нем изменяется работа эндокринной и нервной систем, из-за чего повышается давление. Бояринова посоветовала уменьшить употребление соли (не более пяти граммов в сутки), ее можно заменить другими специями (чесноком и т.д.). Об этом сообщает «Доктор Питер».

Врач отметила, что переизбыток кофе может негативно сказаться на давлении. Так, для гипертоников полезны аэробные нагрузки. Плавание — идеально в этом случае. Бояринова обратила внимание и на здоровый сон. Надо спать не меньше восьми часов в день.