Названы способы снизить давление без лекарств

Названы способы снизить давление без лекарств
Переизбыток кофе может негативно сказаться на давлении. Фото: pexels.com
Проблемы с давлением можно решить без лекарств, заявила кардиолог Мария Бояринова.
В первую очередь врач обратила внимание на лишний вес. Так, при нем изменяется работа эндокринной и нервной систем, из-за чего повышается давление. Бояринова посоветовала уменьшить употребление соли (не более пяти граммов в сутки), ее можно заменить другими специями (чесноком и т.д.). Об этом сообщает «Доктор Питер».
Врач отметила, что переизбыток кофе может негативно сказаться на давлении. Так, для гипертоников полезны аэробные нагрузки. Плавание — идеально в этом случае. Бояринова обратила внимание и на здоровый сон. Надо спать не меньше восьми часов в день.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач рассказал, как правильно измерять давление. Это сделал врач и телеведущий Александр Мясников.
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