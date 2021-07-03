Мясников рассказал, как правильно измерять давление

Лучше отказаться от измерений давления после физических нагрузок или в спешке. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Ты должен прийти и несколько минут спокойно посидеть. <…> Облокотившись на спинку и ноги не перекрещивая. Перекрещивание ног может поднять давление до десяти миллиметров ртутного столба», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, для более точных измерений нужно проверить давление как на левой руке, так и на правой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что медик рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что хромота у пожилых людей может указывать на риск сердечно-сосудистых заболеваний: инфаркта или инсульта. По его словам, при наличии предрасположенности, могут появиться колиты, болезни периферических сосудов.