В Петербурге проходят рамки в переулке Мошкова

Чтобы пройти на Дворцовую набережную нужно попасть на Мошков переулок.

Так, людям приходится проходить через рамки и стоять очередь.

Многие без масок, отмечают очевидцы.

В городе усиленно патрулируют улицы. Сегодня отмечают День ВМФ. В Петербурге сегодня, 25 июля, в 11 утра начнется военно-морской парад.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге перекрыта главная улица города — Невский проспект (начиная с дома 13/9). Главная транспортная артерия Северной столицы стала прогулочной зоной. Стоит уборочная техника. Улицы патрулируют сотрудники полиции. Сегодня, в День ВМФ, перекрыт центр Санкт-Петербурга. Движение запрещено по Университетской, Английской и Адмиралтейской набережным. Перекрыты стрелка Васильевского острова, Адмиралтейский проспект. У метро «Адмиралтейская» перекрыта Большая Морская.