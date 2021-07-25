В Пулково в воскресенье задержали два авиарейса

В Пулково задержали два авиарейса. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Пулково задержали два авиарейса. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В воскресенье, 25 июля в петербургском аэропорту Пулково задерживаются два авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Новосибирска. Рейс обслуживает авиакомпания S7. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 16:45, однако время вылета сдвинули на 17:30.

Также задерживают рейс до Анапы. Самолет должен был улететь в 12:50, но по факту ждать придется до 14:00.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково впервые за пандемию встретили рейс из Катара. В петербургском аэропорту торжественно встретили авиарейс из Дохи — столицы Катара. Самолет после посадки проехал под водной аркой.