При пожаре на Лиговском пострадал один человек

При пожаре на Лиговском пострадал один человек
Пожар в центре Петербурга локализован. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

В жилом доме на Лиговском проспекте в центре Петербурга произошел пожар.

В результате происшествия пострадал один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Крупный пожар произошел в воскресенье, 25 июля, в жилом доме в центре Петербурга.

Горела кровля пристройки и жилого дома на общей площади 1500 кв.метров

В 17:10 пожар локализован, ранг пожара снижен до №2, сообщили в ГУ МЧС по городу. В ликвидации пожара участвовали 22 единицы техники и 89 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкинском районе Ленинградской области в настоящее время горит кровля ангара.

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