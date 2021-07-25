При пожаре на Лиговском пострадал один человек

В жилом доме на Лиговском проспекте в центре Петербурга произошел пожар.

В результате происшествия пострадал один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Крупный пожар произошел в воскресенье, 25 июля, в жилом доме в центре Петербурга.

Горела кровля пристройки и жилого дома на общей площади 1500 кв.метров

В 17:10 пожар локализован, ранг пожара снижен до №2, сообщили в ГУ МЧС по городу. В ликвидации пожара участвовали 22 единицы техники и 89 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкинском районе Ленинградской области в настоящее время горит кровля ангара.