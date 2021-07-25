В Бельгии нашли тело погибшего во время наводнения

Ещё одного погибшего в результате наводнений в Бельгии нашли в районе города Шодфонтен на юго-востоке страны.

По данным телерадиокомпании RTBF со ссылкой на агентство Belga, найдено тело молодого человека. На вид ему лет 20.

«Ещё одно безжизненное тело было найдено в субботу днем в Шодфонтене, сообщила прокуратура Льежа», — говорится в сообщении.

В Бельгии из-за сильных дождей началось новое наводнение. Заблокированы некоторые автомобильные дороги, вода из крупнейшей реки региона — Мааса — подняла автомобили, которые перекрыли несколько мостов, в том числе — железнодорожных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ливни идут на западе и юго-западе Германии с 12 июля. Из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель и другие реки. При наводнениях погибло уже 156 человек, еще 670 человек пострадали.