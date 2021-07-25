Среди российских игроков Олимпийских игр никто не заболел коронавирусом

При этом в делегациях восьми стран уже есть заболевшие.

В оргкомитете Олимпийских игр рассказали о том, что во время соревнований положительные результаты теста на коронавирус получили 137 человек из делегаций восьми стран. При этом среди них нет ни одного россиянина – наши спортсмены, к счастью, абсолютно здоровы и готовы завоевывать медали.

Известно, что заболевшие есть среди олимпийских делегаций США, Великобритании, Германии, Испании, Латвии, Нидерландов, ЮАР и Чехии. Также заболели некоторые представители СМИ и японцы, занимающиеся организацией игр.

Напоминаем, что из России на Олимпийские игры поехали 335 спортсменов – в том числе из Москвы, Петербурга, Краснодарского края и Татарстана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянка выиграла золото в стрельбе из пистолета на Олимпиаде-2020.