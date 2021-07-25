Роспотребнадзор проверит состояние воздуха после пожара на Лиговке

Роспотребнадзор проверит состояние воздуха после пожара на Лиговке
Пожар в центре Петербурга. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Ведомство будет контролировать происходящее.

Сотрудники Роспотребнадзора приезжали на место крупного пожара на Лиговском проспекте, чтобы отобрать пробы воздуха. Об этом сегодня, 25 июля, сообщили в ведомстве.

Специалисты выяснят, насколько теперь загрязнен воздух и не опасно ли им дышать местным жителям. Также в управлении отметили, что будут контролировать ситуацию.

«Отобранные пробы направлены в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии для проведения исследований. О результатах исследований будет сообщено дополнительно»,

— отметили в Роспотребнадзоре.

Напоминаем, что на Лиговском проспекте загорелась кровля пристройки и жилого дома на общей площади 1500 кв.метров. В результате инцидента пострадала женщина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что при пожаре на Лиговском пострадал один человек.

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