Роспотребнадзор проверит состояние воздуха после пожара на Лиговке

Ведомство будет контролировать происходящее.
Сотрудники Роспотребнадзора приезжали на место крупного пожара на Лиговском проспекте, чтобы отобрать пробы воздуха. Об этом сегодня, 25 июля, сообщили в ведомстве.
Специалисты выяснят, насколько теперь загрязнен воздух и не опасно ли им дышать местным жителям. Также в управлении отметили, что будут контролировать ситуацию.
«Отобранные пробы направлены в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии для проведения исследований. О результатах исследований будет сообщено дополнительно»,
— отметили в Роспотребнадзоре.
Напоминаем, что на Лиговском проспекте загорелась кровля пристройки и жилого дома на общей площади 1500 кв.метров. В результате инцидента пострадала женщина.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что при пожаре на Лиговском пострадал один человек.