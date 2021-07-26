На юге Норвегии наблюдали падение большого метеорита

На юге Норвегии наблюдали падение большого метеорита
В результате падения, кажется, никто не пострадал. Фото: скриншот видео в Twitter/@depyvfx

Яркая вспышка света была вина во многих населенных пунктах.

На юге Норвегии в ночь на 25 июля заметили падение крупного метеорита. Некоторым удалось заснять яркую вспышку света и поделится необычным зрелищем в социальных сетях. Оно длится всего несколько секунд, но выглядит крайне эффектно.

Очевидцы отмечают, что свет от сгорания осветил все окрестности. По предварительным данным, метеорит падал со скоростью 15-20 километров в секунду. В результате его падения, кажется, никто не пострадал. Эксперты предполагают, что обломки могли упасть в лесной местности, о чем пишет Euronews.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на территории Восточной Антарктиды обнаружены следы метеорита, упавшего 430 тысяч лет назад. При исследованиях ученые обнаружили очень маленькие частички размером от 100 до 300 микрометров. Они сформировались тогда, когда метеорит взорвался уже недалеко от поверхности Земли.

метеорит норвегия


 

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