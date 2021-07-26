Разрешение на временное проживание для иностранцев неэффективно

Разрешение на временное проживание для иностранцев неэффективно
Новое постановление предусматривает введение трех миграционных режимов. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Решение отказаться от выдачи разрешений на временное проживание иностранцам вызвано тем, что это неэффективно, мигранты получают их для трудовой деятельности в России.

Для тех иностранцев, которые хотят получить гражданство России, необходимость оформления разрешения на временное проживание перед получением вида на жительство является лишней бюрократией. Новое постановление предусматривает введение трех миграционных режимов пребывания в стране, в рамках которых можно законно быть в России. Об этом сообщает ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минстрой России рассматривает возможность ввоза трудовых мигрантов в Россию на чартерных поездах РЖД. Так, на данный момент формируются чартеры РЖД. Это значит, что сразу целый состав мигрантов можно завезти, но это должна быть официальная заявка.

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