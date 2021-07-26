Дерматолог назвала зуд кожи на локтях симптомом опасных заболеваний

Дерматолог назвала зуд кожи на локтях симптомом опасных заболеваний
Неровности кожи могут указывать на снижение чувствительности клеток к инсулину. Фото: pexels.com

Дерматолог-косметолог Светлана Жабоева назвала зуд кожи на локтях симптомом опасных заболеваний.

Зуд на локте — бегом к врачу. Это может быть признаком болезни, уверена Жабоева. Самолечение — не вариант. Шелушение в этой области может быть признаком псориаза или ихтиоза. Если это ихтиоз, то кожа покрыта трещинами, чешуйками, отметила врач. Неровности кожи могут указывать на снижение чувствительности клеток к инсулину. Если сухость появились при похудении, стоит обратиться к эндокринологу. Об этом сообщает Sputnik.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы из-за желания искупаться все чаще жалуются на кожные болезни. Они страдают от так называемой «болезни купальщиков». В Санкт-Петербурге горожане все чаще обращаются за помощью к врачам из-за заболевания церкариозом, которую еще называют «болезнью купальщиков».

здоровье ихтиох кожа мнение эксперта псориаз


 

Новости партнеров
Петербургский главврач назвала новые симптомы коронавируса
Петербургский главврач назвала новые симптомы коронавируса
Доктор Мясников рассказал, зачем прививаться от коронавируса, если есть антитела
Доктор Мясников рассказал, зачем прививаться от коронавируса, если есть антитела
Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну
Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну
Стали известны самые загрязненные водорослями водоемы Петербурга и Ленобласти: Охта и Оккервиль в их числе
Стали известны самые загрязненные водорослями водоемы Петербурга и Ленобласти: Охта и Оккервиль в их числе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дерматолог назвала зуд кожи на локтях симптомом опасных заболеваний
В США сообщили о вспышке неизлечимой грибковой инфекции
Минздрав назвал противопоказания к вакцинации «ЭпиВакКороной»
Разрешение на временное проживание для иностранцев неэффективно
На Колыме ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых
Эксперты оценили продолжительность последствий коронавируса
В России началось создание самолета «Судного дня»
Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди стран Европы