Дерматолог назвала зуд кожи на локтях симптомом опасных заболеваний

Дерматолог-косметолог Светлана Жабоева назвала зуд кожи на локтях симптомом опасных заболеваний.

Зуд на локте — бегом к врачу. Это может быть признаком болезни, уверена Жабоева. Самолечение — не вариант. Шелушение в этой области может быть признаком псориаза или ихтиоза. Если это ихтиоз, то кожа покрыта трещинами, чешуйками, отметила врач. Неровности кожи могут указывать на снижение чувствительности клеток к инсулину. Если сухость появились при похудении, стоит обратиться к эндокринологу. Об этом сообщает Sputnik.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы из-за желания искупаться все чаще жалуются на кожные болезни. Они страдают от так называемой «болезни купальщиков». В Санкт-Петербурге горожане все чаще обращаются за помощью к врачам из-за заболевания церкариозом, которую еще называют «болезнью купальщиков».