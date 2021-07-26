Вирусолог рассказал об особенности лечения «дельта»-коронавируса

Определять, каким именно штаммом COVID-19 заболел человек, считает специалист, относительно хлопотно и не дешево. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Определять, каким именно штаммом COVID-19 заболел человек, считает специалист, относительно хлопотно и не дешево. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Вирусолог Александр Чепурнов рассказал об особенности лечения «дельта»-варианта COVID-19.

В отличие от стандартного варианта, для которого уже разработан метод борьбы, «дельта» лечится сложнее. Здесь очень важна гастроэнтерологическая компонента и скорость развития болезни, рассказывает Чепурнов. Действительно ли новый вариант COVID-19 вызывает более тяжелое течение болезни, пока не известно. Об этом сообщает Sputnik.

Определять, каким именно штаммом COVID-19 заболел человек, считает специалист, относительно хлопотно и не дешево. Нужно расшифровывать геном вируса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав назвал противопоказания к вакцинации «ЭпиВакКороной». Минздрав отметил, что «Спутником V» можно без ограничений прививать людей с онкозаболеваниями, прошедших лечение. Вакцинировать можно людей, длительно проходящих курсы циклического лечения.