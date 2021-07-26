Вирусолог рассказал об особенности лечения «дельта»-коронавируса

Вирусолог рассказал об особенности лечения «дельта»-коронавируса
Определять, каким именно штаммом COVID-19 заболел человек, считает специалист, относительно хлопотно и не дешево. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Вирусолог Александр Чепурнов рассказал об особенности лечения «дельта»-варианта COVID-19.

В отличие от стандартного варианта, для которого уже разработан метод борьбы, «дельта» лечится сложнее. Здесь очень важна гастроэнтерологическая компонента и скорость развития болезни, рассказывает Чепурнов. Действительно ли новый вариант COVID-19 вызывает более тяжелое течение болезни, пока не известно. Об этом сообщает Sputnik.

Определять, каким именно штаммом COVID-19 заболел человек, считает специалист, относительно хлопотно и не дешево. Нужно расшифровывать геном вируса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав назвал противопоказания к вакцинации «ЭпиВакКороной». Минздрав отметил, что «Спутником V» можно без ограничений прививать людей с онкозаболеваниями, прошедших лечение. Вакцинировать можно людей, длительно проходящих курсы циклического лечения.

вирус геном дельта-штамм коронавирус


 

Новости партнеров
Доктор Мясников рассказал, зачем прививаться от коронавируса, если есть антитела
Доктор Мясников рассказал, зачем прививаться от коронавируса, если есть антитела
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Полынь против коронавируса: открытие ученых в борьбе с COVID-19
Полынь против коронавируса: открытие ученых в борьбе с COVID-19
У площади Александра Невского хотят вырубить больше 300 деревьев
У площади Александра Невского хотят вырубить больше 300 деревьев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Продавцу в Петербурге предложили зарплату в 100 тысяч рублей
На Петербург надвигается жара
Переехавший за границу россиянин назвал непригодившуюся привычку
В понедельник утром в Пулково задержали три рейса
Главврач уволился из-за поручения экономить на пациентах
Вирусолог рассказал об особенности лечения «дельта»-коронавируса
Дерматолог назвала зуд кожи на локтях симптомом опасных заболеваний
В США сообщили о вспышке неизлечимой грибковой инфекции