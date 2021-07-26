В Тихвине подросток с задержкой развития приставал к ребенку

В Тихвине подросток с задержкой развития приставал к ребенку
Подросток совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его 8-летнего мальчика. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Ленобласти «по горячим следам» по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера задержали 16-летнего подростка. Его госпитализировали в Тихвинскую городскую психиатрическую больницу ( состоит на учёте у психиатра с диагнозом задержка развития).

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, 55-летний мужчина из города Тихвин сообщил полиции, что в парадной 6 микрорайона г. Тихвин подросток совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его 8-летнего внука.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчина пытался изнасиловать падчерицу. Полиция Ленобласти «по горячим следам» по подозрению в совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних задержала 40-летнего мужчину. В отношении него составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ.

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