Почему летом мы едим меньше, но все равно поправляемся

Однако лаже если на этикетке написано "без сахара", совсем не значит, что его там нет. Фото: https://pixabay.com

Однако лаже если на этикетке написано "без сахара", совсем не значит, что его там нет. Фото: https://pixabay.com

Кто не любит в жару выпить лимонада или съесть мороженого? В итоге вместо того, чтобы летом худеть, мы как правило поправляемся.

В жару аппетит уменьшается, мы едим намного меньше, однако всё не так просто. Причина лишних килограммов в напитках — сладких газировках. В жару их хочется особенно больше. Однако лаже если на этикетке написано «без сахара», совсем не значит, что его там нет.

На самом деле такие «здоровые» напитки с подвохом. В них содержатся различные сахарозаменители или тот же самый сахар только в небольшом количестве. Такие напитки можно купить на каждом углу. Сахар содержится также в сезонных фруктах и меде. Избыток сахара как раз и приводит в лишним килограммам, именно поэтому надо с осторожностью покупать напитки с надписью «без сахара».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты перечислили четыре побочных действия от газировки.