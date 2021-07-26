Почему летом мы едим меньше, но все равно поправляемся

Почему летом мы едим меньше, но все равно поправляемся
Однако лаже если на этикетке написано "без сахара", совсем не значит, что его там нет. Фото: https://pixabay.com

Кто не любит в жару выпить лимонада или съесть мороженого? В итоге вместо того, чтобы летом худеть, мы как правило поправляемся.

В жару аппетит уменьшается, мы едим намного меньше, однако всё не так просто. Причина лишних килограммов в напитках — сладких газировках. В жару их хочется особенно больше. Однако лаже если на этикетке написано «без сахара», совсем не значит, что его там нет.

На самом деле такие «здоровые» напитки с подвохом. В них содержатся различные сахарозаменители или тот же самый сахар только в небольшом количестве. Такие напитки можно купить на каждом углу. Сахар содержится также в сезонных фруктах и меде. Избыток сахара как раз и приводит в лишним килограммам, именно поэтому надо с осторожностью покупать напитки с надписью «без сахара».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты перечислили четыре побочных действия от газировки.

газировка напитки сахар сахарозаменители фрукты


 

Новости партнеров
Петербургский главврач назвала новые симптомы коронавируса
Петербургский главврач назвала новые симптомы коронавируса
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
Полынь против коронавируса: открытие ученых в борьбе с COVID-19
Полынь против коронавируса: открытие ученых в борьбе с COVID-19
В Ленобласти вандалы избили оператора
В Ленобласти вандалы избили оператора "треноги"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Почему летом мы едим меньше, но все равно поправляемся
СК возбудил уголовное дело после убийства семьи адмирала в Петербурге
В Петербурге зверски убили жену и сына отставного адмирала. Его самого сбил поезд
Фестиваль «Фонтанка-SUP» закроет движение в Центральном районе
«Спутник Лайт» и прививка для бездомных: COVID-19 в Петербурге к 26 июля
На Садовой среди ночи загорелось кафе
Российский врач заявил о новом свойстве вакцин от коронавируса
Жену и сына бывшего адмирала ВМФ нашли убитыми в Петербурге