Специалисты перечислили четыре побочных действия от газировки

По результатам проведенного исследования, у любителей газированной воды может возникнуть множество проблем.

При постоянном употребление сладкой или даже без сахара газировки есть вероятность получить разнообразные последствия для здоровья. «Известия» сообщают, что такие четыре «следа» назвали эксперты портала Eat this, not that!

Так, при систематическом употреблении газировки, как показывает исследование 2017 года, повышается риск инсульта и деменции.

Подтверждает эти слова публикация научного журнала «Stroke», в которой ученые поняли, что инсульт и болезни Альцгеймера фанатов газировки подвержены в три раза чаще.

Кроме того, отмечаются проблемы с памятью. Такое последствие, по словам экспертов, появляется со временем, к более зрелому возрасту, однако у тех, кто всегда, еще с ранних лет был фанатом сладких напитков.

Третьим последствием называют изменения в мозге человека. Это связано с тем, что в составе многих газировок находится кофеин.

Четвертным побочных эффектом является проблема со сном. Потому как употребление кофеиносодержащих газированных напитков понижает качество и количество ночного отдыха.

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