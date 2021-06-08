Специалисты перечислили четыре побочных действия от газировки

Специалисты перечислили четыре побочных действия от газировки
Газировка грозит страшными последствиями. Фото: pixabay

По результатам проведенного исследования, у любителей газированной воды может возникнуть множество проблем.

При постоянном употребление сладкой или даже без сахара газировки есть вероятность получить разнообразные последствия для здоровья. «Известия» сообщают, что такие четыре «следа» назвали эксперты портала Eat this, not that!

Так, при систематическом употреблении газировки, как показывает исследование 2017 года, повышается риск инсульта и деменции.

Подтверждает эти слова публикация научного журнала «Stroke», в которой ученые поняли, что инсульт и болезни Альцгеймера фанатов газировки подвержены в три раза чаще.

Кроме того, отмечаются проблемы с памятью. Такое последствие, по словам экспертов, появляется со временем, к более зрелому возрасту, однако у тех, кто всегда, еще с ранних лет был фанатом сладких напитков.

Третьим последствием называют изменения в мозге человека. Это связано с тем, что в составе многих газировок находится кофеин.

Четвертным побочных эффектом является проблема со сном. Потому как употребление кофеиносодержащих газированных напитков понижает качество и количество ночного отдыха.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог рассказала, почему вечером хочется есть.

газированные напитки газировка побочные эффекты


 

Новости партнеров
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Специалисты перечислили четыре побочных действия от газировки
В Петербурге утром во вторник пробки оцениваются в три балла
Ученый уверен, что вести речь о третьей «волне» заболеваемости ...
Из тату-салона в Петербурге вечером увезли два трупа
Центр детского творчества «Охта» в Петербурге переедет в новое здание
В Якутии животное ожило после 24 тысяч лет спячки и начало размножаться
В Петербурге на ПМЭФ соглашений подписали более, чем на 600 млрд рублей
Малый бизнес не будет работать в фан-зонах Северной столицы