Диетолог рассказала, почему вечером хочется есть

Диетолог рассказала, почему вечером хочется есть
Ужинать диетолог рекомендует за 3-4 часа до отхода ко сну. Фото: Pixabay

Ощущение голода незадолго до сна может говорить о том, что процесс похудения происходит с ошибками.

Как объясняет диетолог Светлана Фус в своих социальных сетях в Instagram, непреодолимое желание перекусить перед снов появляется, чаще всего, тогда, когда у людей сбит режим питания.

Эксперт заметила, что вечерний голод случается в связи с плохим или неполноценным питанием. Потому как в течение дня человек ограничивает себя в употреблении калорий или пьет мало воды.

Отмечается, что даже худея, хотеть есть перед снов не считается нормальным.

Идеальная система, по мнению диетолога, подразумевает плотный завтрак, перекус и обед.

А к 17:00 съедено должно быть уже 80% от дневной нормы человека.

Ужинать, по словам специалиста, следует не позже чем за 3 часа до того, как предполагается ложиться спать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доктор назвала группы людей, которым может навредить квас.

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