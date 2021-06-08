Диетолог рассказала, почему вечером хочется есть

Ощущение голода незадолго до сна может говорить о том, что процесс похудения происходит с ошибками.
Как объясняет диетолог Светлана Фус в своих социальных сетях в Instagram, непреодолимое желание перекусить перед снов появляется, чаще всего, тогда, когда у людей сбит режим питания.
Эксперт заметила, что вечерний голод случается в связи с плохим или неполноценным питанием. Потому как в течение дня человек ограничивает себя в употреблении калорий или пьет мало воды.
Отмечается, что даже худея, хотеть есть перед снов не считается нормальным.
Идеальная система, по мнению диетолога, подразумевает плотный завтрак, перекус и обед.
А к 17:00 съедено должно быть уже 80% от дневной нормы человека.
Ужинать, по словам специалиста, следует не позже чем за 3 часа до того, как предполагается ложиться спать.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доктор назвала группы людей, которым может навредить квас.