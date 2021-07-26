Побои и сексуальное насилие: в Петербурге и Ленобласти нападениям подверглись трое детей

За минувшие выходные на территории Северной столицы и Ленинградской области новорожденную избил отец, а 7-летний мальчик и 4-летняя девочка стали жертвами сексуального насилия.

В ночь на 25 июля в одной из квартир на 8-й линии Васильевского острова произошла семейная ссора, которая обернулась трагедией. Пьяный мужчина, конфликтуя с женой, вознамерился ударить её. Он с разворота замахнулся на женщину ногой, но в этот момент у нее на руках находилась трехнедельная дочь. Вся сила удара пришлась на голову маленькой девочки.

Новорожденную экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами глазницы и лобной кости. Нерадивого 39-летнего отца задержали, ему уже предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчина, в свою очередь, готов ответить по закону: он полностью признал вину.

В тот же день в полицию города Тихвин в Ленобласти обратилась 54-летняя местная жительница. Она рассказала, что в парадной одного из домов 6 микрорайона 15-летний подросток напал на её 7-летнего внука, совершив в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера.

К месту происшествия выехали стражи порядка, которые «по горячим следам» задержали предполагаемого преступника. Его, однако, пришлось сразу же отправить в городскую психиатрическую больницу — подросток состоит на учете у специалистов клиники. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А днем ранее, 24 июля, в управление МВД по Гатчинскому району обратилась жительница Гатчины. Женщина заявила, что её сосед насилует детей. Прибывшие к месту вызова полицейские задержали 36-летнего разнорабочего, который, как выяснилось, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей 4-летней дочери.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания.