Путин предложил создать новую кольцевую дорогу вокруг Петербурга

Он привел в пример центральную кольцевую дорогу, которую открыли в Подмосковье.

Президент России Владимир Путин предложил построить вокруг Санкт-Петербурга новую кольцевую автодорогу. Об этом пишет ТАСС сегодня, 26 июля.

Политик отметил, что удаленное от города кольцо должно быть сделано по аналогии с центральной кольцевой дорогой, которую недавно открыли в Подмосковье. Путин убежден, что этот проект будет востребован – он сделает перемещения по стране проще.

«Мы сейчас привлекаем средства ФНБ для того, чтобы продлить дорогу от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань, и, таким образом, действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала»,

— пояснил президент.

Он также напомнил, что в Петербурге и окрестностях проживают более семи миллионов человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ремонт дороги затруднит движение на пяти улицах Петербурга.