Вторая кольцевая и новые станции метро: о чем говорил в Петербурге Путин

Вторая кольцевая и новые станции метро: о чем говорил в Петербурге Путин
Совещание по развитию транспортного узла. Фото: www.kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не покинул Петербург после Дня ВМФ. В понедельник, 26 июля, он провел совещание по развитию транспортного узла Северной столицы. Метро, электрички, новый терминал Пулково, вторая кольцевая и дороги Кронштадта, — Gazeta.SPb рассказывает о предложениях и поручениях главы государства.

В понедельник Владимир Путин продолжил работу в Петербурге. Участие в совещании по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняли, в том числе губернаторы регионов Александр Беглов и Александр Дрозденко.

В ходе совещания стало известно о планах по развитию метро Петербурга. Как заявил Александр Беглов, в 2021-м году при дополнительных инвестициях в 130 млрд рублей могут открыть шесть станций метро.

Совещание по развитию транспортного узла. Фото: www.kremlin.ru

Беглов уточнил, что есть возможность также открыть станцию метро в Кудрово. Объем финансирования может составить 31 млрд рублей. Еще 41 млрд потребуется для того, чтобы построить метродепо, которое будет обслуживать и Ленинградскую область, и Санкт-Петербург.

Обсудили также и новый обход Петербурга. Вокруг Северной столицы президент предлагает построить обход по аналогии с ЦКАД. Это предложение Александр Беглов назвал хорошим.

«Это старая бетонка, наподобие московской, она идет по территории Ленинградской области. У нас буквально немного времени для этого. Уже на КАДе у нас создаются пробки», — заметил Беглов.

Совещание по развитию транспортного узла. Фото: www.kremlin.ru

По поручению президента, в Кронштадте должны быть приведены в порядок городские улицы. Владимир Путин также указал на необходимость обеспечения транспортной доступности Кронштадта.

Губернатор Петербурга обозначил еще одно направление работы – городские власти и РЖД подготовили комплексную программу интеграции инфраструктуры железнодорожного транспорта в городскую транспортную сеть. Так, может быть организовано тактовое движение в направлении Сестрорецка, Тосно, Гатчины и Пушкина.

Кроме того, ожидается, что 2025-му году в Петербурге будет построен второй терминал Пулково. Изменения позволят сделать аэропорт крупнейшим в Европе. Его пассажирооборот будет достигать до 30 млн человек в год. Финансирование составит более 40 млрд рублей.

Совещание по развитию транспортного узла. Фото: www.kremlin.ru

К этому времени от Балтийского вокзала в терминал Пулково могут запустить скоростную электричку. Город также рассчитывает на то, что «Автодор» построит прямой съезд с трассы М-11 с подъездом через Пулковское шоссе.

Свои предложения по развитию транспортной инфраструктуры подготовила и Ленинградская область.

«Основные проекты – это, конечно же, транспортные развязки на границе с Санкт-Петербургом в зоне активного развития жилищного строительства. Это Муринский селитебный кластер, Кудровский и Новосаратовский, и проекты уже имеют положительное заключение экспертизы», — рассказал Александр Дрозденко.

Отметим, что уже во вторник, 27 июля, президент вернется в Москву.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Петербург в рамках подготовки к транспортной реформы закупит автобусы на 42 млрд рублей.

Александр Беглов владимир путин кад-2 метро новости СПб


 

Новости партнеров
Полынь против коронавируса: открытие ученых в борьбе с COVID-19
Полынь против коронавируса: открытие ученых в борьбе с COVID-19
У площади Александра Невского хотят вырубить больше 300 деревьев
У площади Александра Невского хотят вырубить больше 300 деревьев
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Что известно об избиении семилетнего сына Стаса Пьехи в поселке Рощино
Что известно об избиении семилетнего сына Стаса Пьехи в поселке Рощино
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге раковые больные несколько дней не могут получить лекарства
В комитете по транспорту высоко оценили проведение парада ко Дню ВМФ
В мире коронавирусом заболело почти 194 млн человек
Беглов просит у Кремля деньги на запуск электрички в Пулково
Анонс заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии 27 июля
Информация о предварительных результатах выборов в субъектах РФ
В России за сутки положительный тест на COVID получили 23 тыс. человек
Перечень вопросов, включенных в протокол заседания ЦИК