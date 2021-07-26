Вторая кольцевая и новые станции метро: о чем говорил в Петербурге Путин

Президент России Владимир Путин не покинул Петербург после Дня ВМФ. В понедельник, 26 июля, он провел совещание по развитию транспортного узла Северной столицы. Метро, электрички, новый терминал Пулково, вторая кольцевая и дороги Кронштадта, — Gazeta.SPb рассказывает о предложениях и поручениях главы государства.

В понедельник Владимир Путин продолжил работу в Петербурге. Участие в совещании по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняли, в том числе губернаторы регионов Александр Беглов и Александр Дрозденко.

В ходе совещания стало известно о планах по развитию метро Петербурга. Как заявил Александр Беглов, в 2021-м году при дополнительных инвестициях в 130 млрд рублей могут открыть шесть станций метро.

Беглов уточнил, что есть возможность также открыть станцию метро в Кудрово. Объем финансирования может составить 31 млрд рублей. Еще 41 млрд потребуется для того, чтобы построить метродепо, которое будет обслуживать и Ленинградскую область, и Санкт-Петербург.

Обсудили также и новый обход Петербурга. Вокруг Северной столицы президент предлагает построить обход по аналогии с ЦКАД. Это предложение Александр Беглов назвал хорошим.

«Это старая бетонка, наподобие московской, она идет по территории Ленинградской области. У нас буквально немного времени для этого. Уже на КАДе у нас создаются пробки», — заметил Беглов.

По поручению президента, в Кронштадте должны быть приведены в порядок городские улицы. Владимир Путин также указал на необходимость обеспечения транспортной доступности Кронштадта.

Губернатор Петербурга обозначил еще одно направление работы – городские власти и РЖД подготовили комплексную программу интеграции инфраструктуры железнодорожного транспорта в городскую транспортную сеть. Так, может быть организовано тактовое движение в направлении Сестрорецка, Тосно, Гатчины и Пушкина.

Кроме того, ожидается, что 2025-му году в Петербурге будет построен второй терминал Пулково. Изменения позволят сделать аэропорт крупнейшим в Европе. Его пассажирооборот будет достигать до 30 млн человек в год. Финансирование составит более 40 млрд рублей.

К этому времени от Балтийского вокзала в терминал Пулково могут запустить скоростную электричку. Город также рассчитывает на то, что «Автодор» построит прямой съезд с трассы М-11 с подъездом через Пулковское шоссе.

Свои предложения по развитию транспортной инфраструктуры подготовила и Ленинградская область.

«Основные проекты – это, конечно же, транспортные развязки на границе с Санкт-Петербургом в зоне активного развития жилищного строительства. Это Муринский селитебный кластер, Кудровский и Новосаратовский, и проекты уже имеют положительное заключение экспертизы», — рассказал Александр Дрозденко.

Отметим, что уже во вторник, 27 июля, президент вернется в Москву.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Петербург в рамках подготовки к транспортной реформы закупит автобусы на 42 млрд рублей.