В России за сутки положительный тест на COVID получили 23 тыс. человек

В России за сутки положительный тест на COVID получили 23 тыс. человек
Люди продолжают заболевать коронавирусом в России. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась 23 239 человек.

Об этом стало известно сегодня, 26 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 млн 149 тыс. 469 человек.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 727 россиян. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 154 601 граждан РФ. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 16 200 человек. Общее количество выздоровлений достигло 5 506 834 человек.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1929 случаев. Лидером стала Москва — 2629 случая. На третьем месте Московская область — 2161.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области зафиксировали снижение прироста госпитализированных с ковидом.

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