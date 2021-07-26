В мире коронавирусом заболело почти 194 млн человек

Во всем мире продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения коронавирусом. Наличие ковид-19 выявили уже более, чем у 194 млн человек.

По данным SCMP на понедельник, 26 июля, на всей планете новой коронавирусной инфекцией заразились 194 млн 970 тыс. 330 человек. Умерли от коронавируса за все время 4 млн 178 тыс. 308 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 35 млн 199 тыс. 465 человек, на втором месте Индия — 31 млн 411 тыс. 262, затем идет Бразилия 19 млн 688 тыс. 663.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 6 млн 149 тыс. 80 человек, умер 154 тыс. 601 пациент.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минздрав назвал еще одну причину не делать прививку против коровируса. Вакцинироваться не стоит во время грудного вскармливания.