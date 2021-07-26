Дриусси покинул «Зенит», но пока не назвал новый клуб

Дриусси покинул «Зенит», но пока не назвал новый клуб
Себастьян Дриусси. Фото: ФК "Зенит"

Футболист реализовал право на выкуп контракта.

Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси покинул петербургский футбольный клуб «Зенит». Он воспользовался правом на выкуп контракта. Об этом сегодня, 26 июля, сообщили в пресс-службе «сине-бело-голубых».

Непонятно, в каком клубе окажется Дриусси на этот раз. Напоминаем, что футболист присоединился к «Зениту» в 2017 году. За четыре года он успел принять участие в 138 матчах и забить 25 голов, а также отдать 28 результативных передач. Дриусси трижды стал чемпионом России, выиграл Кубок и два Суперкубка страны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дриусси хочет покинуть «Зенит» из-за непривычной позиции на поле.

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