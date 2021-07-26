Дриусси покинул «Зенит», но пока не назвал новый клуб

Футболист реализовал право на выкуп контракта.

Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси покинул петербургский футбольный клуб «Зенит». Он воспользовался правом на выкуп контракта. Об этом сегодня, 26 июля, сообщили в пресс-службе «сине-бело-голубых».

Непонятно, в каком клубе окажется Дриусси на этот раз. Напоминаем, что футболист присоединился к «Зениту» в 2017 году. За четыре года он успел принять участие в 138 матчах и забить 25 голов, а также отдать 28 результативных передач. Дриусси трижды стал чемпионом России, выиграл Кубок и два Суперкубка страны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дриусси хочет покинуть «Зенит» из-за непривычной позиции на поле.