В Петербурге прошли ревакцинацию почти 770 человек

Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В Петербурге ревакцинацию от коронавируса прошли 769 человек.

По данным Оперштаба, за прошедшие сутки повторную прививку от COVID-19 сделали десять человек.

Закончили цикл ревакцинации 33 жителя. Двое из них– за минувшие сутки. За весь период в городе вакцинировались 1 267 441 человек.

Всего первую дозу вакцины в Петербурге получили 2 922 человека. При этом 3 834 петербуржца полностью завершили цикл вакцинации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге не зафиксировано ни одного летального исхода от коронавируса среди привитых людей. Об этом рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.