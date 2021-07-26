СК заинтересовался видео с женщиной, выгнавшей детей-инвалидов с детской площадки

В Петербурге началась доследственная проверка после публикаций в СМИ о женщине, выгонявшей детей с особенностями развития с детской площадки.

Как сообщили в главке СК по городу, по результатам примут процессуальное решение, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Петербурге на детской площадке в ЖК «Балтийская жемчужина» произошел скандал. Женщина пыталась выгнать детей с аутизмом, которые гуляли вместе с другими местными жителями.

Директор центра инклюзивных проектов и социальной интеграции детей и взрослых с особыми потребностями «Какая разница» Валерия Катаева рассказала, что на площадке гуляли шестеро детей с аутизмом и другими особенностями развития, у каждого был сопровождающий. В какой-то момент к ним подошла женщина и начала требовать, чтобы дети ушли, потому что они якобы пугают ее внука.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге детей-инвалидов отправили в опасный лагерь.