Во вторник в Петербурге потеплеет до +29 градусов

Во вторник в Петербурге потеплеет до +29 градусов
Погода в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Во вторник, 27 июля, в Петербурге ожидается жаркая погода.

Ветер ночью южных направлений, днем юго-восточный слабый. Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС», осадков не ожидается.

В ночное время суток столбики термометров покажут +17…+19 градусов. Днем температура воздуха будет на уровне +29…31 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.

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