В Гаити разыскивают бывшую судью по делу об убийстве президента Моиза

Полиция Гаити разыскивает бывшую судью Виндель Кок-Телот по обвинению в убийстве, покушении на убийство и вооруженном ограблении в рамках расследования убийства президента Жовенеля Моиза.

Объявленная в розыск «опасна и вооружена», сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Напомним, на президента Гаити Жовенеля Моиза напали, он получил смертельное ранение. Нападение произошло в ночь на сред. Некоторые из нападавших говорили по-испански. Они стреляли в Моиза и его жену. От полученных травм он скончался. Пострадала и его жена. Ее госпитализировали в местную больницу. Большинство из нападавших уже задержаны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что это не первое покушение на президента Гаити. Этой зимой сотрудники полиции предотвратили попытку государственного переворота и убийства Моиза.