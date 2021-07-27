В Пулково 27 июля нет задержанных рейсов

Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Во вторник, 27 июля, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Накануне в Пулково задержали три внутренних и международных авиарейса. Причины задержек не указываются.

Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Анапы и Навои. Первым задерживался рейс FV 5919 до Анапы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 08:35, однако время вылета сдвинули.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково в субботу утром задержали два авиарейса.