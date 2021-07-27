Муниципальный округ №65 отличился: найдены нарушения на 44 млн рублей

Муниципальный округ №65 отличился: найдены нарушения на 44 млн рублей
КСП нашла у муниципалов в Приморском районе 140 нарушений на 44 млн. Фото: pixabay.com

Контрольно-счетная палата обнаружила в Приморском районе муниципального округа 140 несоответствий.

Контрольно-счетная палата Северной столицы заметила свыше 140 нарушений в работе муниципального округа №65, который находится в Приморском районе. Об этом заявили в пресс-службе КСП.

Несоответствия в округе связаны с расходованием местного бюджета, ведению бухгалтерского учета, при муниципальных закупках. Всего сумма нарушений перевалила за 44 млн рублей.

В позапрошлом году, в 2019, бюджет МО оплатил работы по благоустройству. На Богатырском проспекте и Беговой улице высаживали деревья и газоны. Однако оказалось, что данная местность не является территорией которую должны вести муниципалов. В сфере закупок аудиторы нашли факты приемки и оплаты товаров, работ и услуг, несоответствующих условиям контрактов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный проверил почти 400 объектов торговли и услуг на соблюдение COVID-требований.

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