Муниципальный округ №65 отличился: найдены нарушения на 44 млн рублей

Контрольно-счетная палата обнаружила в Приморском районе муниципального округа 140 несоответствий.
Контрольно-счетная палата Северной столицы заметила свыше 140 нарушений в работе муниципального округа №65, который находится в Приморском районе. Об этом заявили в пресс-службе КСП.
Несоответствия в округе связаны с расходованием местного бюджета, ведению бухгалтерского учета, при муниципальных закупках. Всего сумма нарушений перевалила за 44 млн рублей.
В позапрошлом году, в 2019, бюджет МО оплатил работы по благоустройству. На Богатырском проспекте и Беговой улице высаживали деревья и газоны. Однако оказалось, что данная местность не является территорией которую должны вести муниципалов. В сфере закупок аудиторы нашли факты приемки и оплаты товаров, работ и услуг, несоответствующих условиям контрактов.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный проверил почти 400 объектов торговли и услуг на соблюдение COVID-требований.