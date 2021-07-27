ГАТИ сообщил, где ограничат движение в ближайшие дни

ГАТИ сообщил, где ограничат движение в ближайшие дни
Петербуржцев предупредили о новых ограничениях движения на магистралях с 27 июля. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Государственная административно-техническая инспекция рассказала, что 27 и 28 июля стартует ремонт дорожного покрытия сразу на нескольких улицах Петербурга.

Так, с 27 июля по 12 августа, в связи с прокладкой инженерных сетей, ограничат движение по Большому Сампсониевскому проспекту от Нейшлотского переулка до Малого Сампсониевского проспекта.

28 июля начнут производственные работы дорожного покрытия Ленинградской улицы в посёлке Песочный. Движение для транспорта будут постепенно ограничивать на участке дороги от Песочного шоссе до Лесной улицы.

Отмечается, что закончить работы планируется 15 августа.

На улице Маяковского, от улицы Жуковского до Ковенского переулка, а также на 14-15-й линии В.О. от Малого проспекта к Камской улице начнут прокладывать теплосети. Данные участки для проезда будут закрыты с 28 июля по 14 августа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что соревнования по триатлону ограничат движение в Петербурге.

гати новости СПб ограничение движения


 

Новости партнеров
Доктор Мясников призвал не ждать поблажек от COVID-19: борьба с коронавирусом только начинается
Доктор Мясников призвал не ждать поблажек от COVID-19: борьба с коронавирусом только начинается
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Полынь против коронавируса: открытие ученых в борьбе с COVID-19
Полынь против коронавируса: открытие ученых в борьбе с COVID-19
В московских
В московских "Пятерочках" внезапно опустели полки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ГАТИ сообщил, где ограничат движение в ближайшие дни
На проспекте Просвещения прорвало трубу: «Ленд Крузер» сел в лужу
Казанская улица ночью во вторник стала рингом для мигрантов
Дореволюционные здания на Шкапина хотели снести два раза за день
В Петербурге выросло число новых офисов, но свободных стало меньше
Почти 1,3 млн петербуржцев сделали прививку против коронавируса
Муниципальный округ №65 отличился: найдены нарушения на 44 млн рублей
В Пулково 27 июля нет задержанных рейсов