ГАТИ сообщил, где ограничат движение в ближайшие дни

Петербуржцев предупредили о новых ограничениях движения на магистралях с 27 июля. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербуржцев предупредили о новых ограничениях движения на магистралях с 27 июля. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Государственная административно-техническая инспекция рассказала, что 27 и 28 июля стартует ремонт дорожного покрытия сразу на нескольких улицах Петербурга.

Так, с 27 июля по 12 августа, в связи с прокладкой инженерных сетей, ограничат движение по Большому Сампсониевскому проспекту от Нейшлотского переулка до Малого Сампсониевского проспекта.

28 июля начнут производственные работы дорожного покрытия Ленинградской улицы в посёлке Песочный. Движение для транспорта будут постепенно ограничивать на участке дороги от Песочного шоссе до Лесной улицы.

Отмечается, что закончить работы планируется 15 августа.

На улице Маяковского, от улицы Жуковского до Ковенского переулка, а также на 14-15-й линии В.О. от Малого проспекта к Камской улице начнут прокладывать теплосети. Данные участки для проезда будут закрыты с 28 июля по 14 августа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что соревнования по триатлону ограничат движение в Петербурге.