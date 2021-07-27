Во вторник в Пулково задержали три внутренних рейса

В петербургском аэропорту задержали три внутренних рейса. Фото: Baltphoto

В петербургском аэропорту задержали три внутренних рейса. Фото: Baltphoto

В петербургском аэропорту Пулково задерживаются три внутренних авиарейса. Причины задержек не указываются.

Об этом стало известно во вторник утром, 27 июля. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Симферополя, Ухты и Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс WZ 701 до Симферополя. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 07:30, однако время вылета сдвинули.

Затем с опозданием вылетит рейс D2 323 до Ухты. Туда полетит самолет авиакомпании «Северсталь». Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 07:30, теперь же авиалайнер взлетит позднее.

Кроме того, позже положенного отправиться еще один самолет до Москвы, который обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Пассажиры должны были вылететь из Петербурга в 18:15.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы заметили дым у «Пулково», могут гореть деревья.