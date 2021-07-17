Петербуржцы заметили дым у «Пулково», могут гореть деревья

Горожане заметили задымление у "Пулково". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Горожане заметили задымление у "Пулково". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Жители Санкт-Петербурга заметили дым на юге города, между Волхонским шоссе и аэропортом «Пулково».

Об этом стало известно в субботу, 17 июля. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Горит что-то», — написал пользователь.

Задымление заметили сегодня днем во время аномальной жары на территории, где расположен лесной массив. Гореть может именно он.

От МЧС города информации о возгорании не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петродворцовом районе горела незаконная свалка и сухая трава. Пожар начался в пятницу, 16 июля.