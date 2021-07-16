Пожар на свалке на Гостилицком шоссе может дойти до газопровода

Площадь пожара и другие подробности устанавливаются. Фото: pixabay

Площадь пожара и другие подробности устанавливаются. Фото: pixabay

В Петродворцовом районе горит незаконная свалка и сухая трава. Огонь может перекинутся на расположенную поблизости газопроводную трубу.

Пожар на Гостилицком шоссе начался в пятницу, 16 июля. Как сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ», пламя охватило несанкционированную свалку и сухую траву.

Тревогу вызывает расположенная рядом со свалкой газопроводная труба. Есть угроза, что огонь может добраться до газопровода.

Площадь пожара и другие подробности устанавливаются. Работают ли пожарные на месте происшествия — не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе пожарные боролись со вспыхнувшем в подвале мусором. Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава.