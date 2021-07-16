Пожар на свалке на Гостилицком шоссе может дойти до газопровода

Пожар на свалке на Гостилицком шоссе может дойти до газопровода
Площадь пожара и другие подробности устанавливаются. Фото: pixabay

В Петродворцовом районе горит незаконная свалка и сухая трава. Огонь может перекинутся на расположенную поблизости газопроводную трубу.

Пожар на Гостилицком шоссе начался в пятницу, 16 июля. Как сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ», пламя охватило несанкционированную свалку и сухую траву.

Тревогу вызывает расположенная рядом со свалкой газопроводная труба. Есть угроза, что огонь может добраться до газопровода.

Площадь пожара и другие подробности устанавливаются. Работают ли пожарные на месте происшествия — не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе пожарные боролись со вспыхнувшем в подвале мусором. Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава.

газопровод Гостилицкое шоссе новости СПб пожар свалка


 

Новости партнеров
В Московском районе в трехкомнатной квартире загорелась кухня
В Московском районе в трехкомнатной квартире загорелась кухня
Грибники Петербурга и Ленобласти рассказали об урожайных местах
Грибники Петербурга и Ленобласти рассказали об урожайных местах
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
В Петербурге прошла ночная репетиция парада ВМФ
В Петербурге прошла ночная репетиция парада ВМФ
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пожар на свалке на Гостилицком шоссе может дойти до газопровода
«Спутник Лайт» на следующей неделе отправят в регионы России
Петербуржцы сметают питьевую воду с полок супермаркетов
Жителей Ленобласти предупредили о надвигающемся шторме
Стали известны районы-лидеры Петербурга по украденным люкам
Репетиции парада ко Дню ВМФ затруднят движение в центре Петербурга
В Ленобласти еще 244 человека заболели коронавирусом
В Центре станет еще теплее: в Петербурге в жару включат батареи