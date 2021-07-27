Задержан рецидивист, подозреваемый в разбое на берегу карьера «Майна»

Задержан рецидивист, подозреваемый в разбое на берегу карьера «Майна»
На берегу "Майна" в Ленобласти мужчина украл у девушки телефон и одежду. Фото: pixabay

В Ленинградской области в Кировском районе правоохранителям удалось задержать подозреваемого в разбое.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 26 июля примерно в 13:00 к полицейским обратилась 17-летняя девушка. Она рассказала, что прошлой ночью, около 02:00 у нее украли личные вещи.

Несовершеннолетняя пояснила, что все произошло на берегу лесного карьера «Майна». Там неизвестный нарушитель, угрожая ножом, украл у нее мобильный телефон и одежду, а затем скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий за совершение данного преступления был задержан ранее уже судимый гражданин. Им оказался 41-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине неизвестный приставил металлический предмет к шее женщины.

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