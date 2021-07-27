«Новые люди» входят в пятерку наиболее популярных партий

«Новые люди» входят в пятерку наиболее популярных партий
Фонд общественного мнения оценил поддержку партий

Рейтинги некоторых парламентских партий колеблются, а «новички», наоборот, наращивают поддержку.

Фонд общественного мнения оценивает поддержку Новых людей на уровне 3%*. Как следует из ответа на вопрос «В сентябре этого года состояться выборы в Государственную думу. Если Вы примете в них участие, то как, за какую партию Вы, скорее всего проголосуете?» за последние месяцы популярность партии увеличилась, в том время как рейтинги других непарламентских объединений – «Зеленых», «Яблока», «Родины» — пока находятся на уровне 0-1%.

«Можно говорить о формирующемся тренде. Насколько долгим он будет и сохранится ли до 19 сентября? Что за избиратель пришел к Новым людям? Ответы на эти вопросы еще предстоит дать. Но «проклятие одного процента» партия, очевидно, постепенно преодолевает — в отличие от другие непарламентских игроков», — рассуждает политолог, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Политолог Илья Гращенков пишет, что «Новые люди» набирают популярность «хорошими, практически нереальными темпами». Он утверждает, что партия с большой долей вероятности преодолеют 5%-барьер на выборах в Госдуму.

В числе причин роста рейтинга партии телеграм-канал «Политбюро 2.0» называет удачный состав федеральной части списка в лице предпринимателя Алексея Нечаева и «народного мэра Якутска» Сарданы Авксентьевой. Отмечается также активная работа кандидатов: поездки по регионам, настоящее живое общение с людьми, а также яркие инициативы на местах.

«За два месяца до выборов «Новые люди» демонстрируют хороший результат и способность преодолеть пятипроцентный барьер, что всего лишь год назад казалось труднодостижимым», — считает политолог Ярослав Игнатовский.

«Новые люди» уже имеют в активе успех на региональных выборах 2020 года. Лучший результат партия показала в Томске: там за неё отдали голоса 15% избирателей. В этом году партийцы намерены как минимум повторить этот успех в Петербурге. В Северной столице продолжается активная подписная кампания в поддержку выдвижения кандидатов: необходимо собрать примерно 20 тыс. подписей для регистрации списка и по 4-5 тыс. в одномандатных округах.

«Мы хотим принести моду на политику. Мы много лет были сосредоточены на том, чтобы собирать вокруг себя молодежь, работать с ней», – отметил зампредседателя партии «Новые люди» и лидер думского списка в Петербурге Александр Даванков.

Согласно данным ВЦИОМ**, 14,4% отвечая на вопрос «Скажите, пожалуйста, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Государственную Думу Российской Федерации, за какую из следующих партий Вы бы, скорее всего, проголосовали?» россиян пока не решили, за кого они будут голосовать на сентябрьских выборах. 13,4% готовы отдать голос кандидатам из непарламентских партий, 10,4% не собираются голосовать, 2,2% намерены испортить бюллетень.

В то же время рейтинг «Единой России» упал до 27,7%, у КПРФ — 14,1%. ЛДПР сейчас кажется привлекательной для 10,6%, а «Справедливая Россия — патриоты — за правду» — 7,2%.

*Источник данных: ФОМнибус – репрезентативный еженедельный опрос населения 18 лет и старше. 22 июля 2021 г. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Выборка: 1500 респондентов (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%. 3000 респондентов (жители 207 городских и сельских населенных пунктов в 73 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

C 29 марта 2020 г. по 10 января 2021 г. включительно проводился всероссийский репрезентативный опрос населения 18 лет и старше. Интервью по телефону. Случайная выборка номеров мобильных и стационарных телефонов. Выборка: 1000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%. 2000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,7%. 4000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.

По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).

** В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. До 17 июня 2018 г. включительно опрашивалось ежедневно 1000 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ. С 18 июня 2018 г. ежедневно опрашивается 1600 респондентов.

Приведено среднее значение за семь дней опроса.

Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Заказчик: Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник»

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