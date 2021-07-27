Задержан мужчина, промышлявший грабежом в центре Петербурга

Задержан мужчина, промышлявший грабежом в центре Петербурга
Мужчину ограбили возле дома на канале Грибоедова. Фото: "Яндекс Карты"

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в двойном ограблении в Центральном районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 24 июля примерно в 23:30 к правоохранителям обратился 22-летний молодой человек. Он рассказал, что на набережной канала Грибоедова у дома 24 его ограбили. Двое неизвестных забрали мобильный телефон, наушники, а также заставили перевести деньги с банковской карточки на свой счет.

На следующий день в полицию заявил 41-летний артиста балета о том, что на Садовой улице у дома 33, около 06:00, двое преступников избили его и отобрали 7 тыс. рублей.

Было возбуждено два уголовных дела по статье «Грабеж».

Через несколько дней оперативникам удалось задержать подозреваемого в данных преступлениях. Им оказался 31-летний житель одной из северокавказских республик.

Полиция продолжает разыскивать соучастников преступлений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гончарной ночью ограбили двух молодых людей.

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