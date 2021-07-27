Ограничение движения в Песочном не затруднит проезд к больнице

В Петербурге в Курортном районе города в связи с дорожными работами создадут одностороннее движение транспорта. Однако проезду до Рентгенорадиологического института это никак не помешает.

Как сообщает комитет по транспорту, в поселке Песочный на Ленинградской улице на время организуют одностороннее движение. При этом, на следовании автобусов это сильно не отразится.

Так, с 3 по 6 августа автобусы №№ 109, 109Б, К-259 будут ездить по Песочному шоссе и Ленинградской улице в направлении от метро «Озерки». А к метро «Озерки» автобусы поедут по Советской улице, Сертолово и Выборгскому шоссе.

Важно, что автобус № 109А начнет курсировать на участке от метро «Озерки» до Рентгенорадиологического института, поэтому несмотря на дорожные работы добраться до больницы не составит труда.

К тому же, 7 августа все автобусы будут ехать лишь в одном направлении. Транспорт проедет по Песочному шоссе и Ленинградской улице от метро «Озерки». В обратном же направлении, к метро «Озерки» — по Советской улице через Сертолово и Выборгское шоссе.

Кроме этого, 9 августа закроется проезд через перекресток Ленинградской и Советской улицы. Общественный транспорт будет объезжать по соседним улицам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на дамбе введут ограничения дорожного движения.