На дамбе введут ограничения дорожного движения

На дамбе введут ограничения движения на одну ночь. Фото: Дирекция КЗС

На дамбе введут ограничения движения на одну ночь. Фото: Дирекция КЗС

Для машин будут недоступны две полосы.

На дамбе Санкт-Петербурга сегодня, 20 июля, будут введенные временные ограничения дорожного движения в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Приводить в порядок будут надземную часть пешеходного перехода, расположенного на 125 километре внутреннего кольца. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте ФКП «Дирекции КЗС».

Известно, что перекроют правую и среднюю полосу с 11:00 20 июля до 6 утра 21 июля. В указанный период машины смогут ездить только по левой полосе.

«Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 21 июля ограничат движение на Ладождском мосту.