Ленинградская улица в Песочном уходит на ремонт

Ленинградская улица в Песочном уходит на ремонт
Движение будет будет ограничено. Фото: pixabay

Со среды, 28 июля, в поселке Песочный начинается ремонт Ленинградской улицы, сообщили в петербургском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Рабочим предстоит обновить асфальтобетонное покрытие проезжей части, тротуаров и парковочных мест. Ремонт пройдет на участке длиной 2,6 километра. Стоимость работ превысит 80 миллионов рублей. Завершение дорожного ремонта запланировано на середину августа.

Из-за ремонта с 3 по 9 августа будет закрыт проезд по участку Краснофлотской улицы, примыкающей к Ленинградской улице. Также в ночное время с 7 по 9 августа будут перекрывать участок улицы Новостроек у Ленинградской. А с 9 по 10 августа закроют участок Ленинградской от Краснофлотской до Лесной, включая перекресток с Советской.

Также на Ленинградской на время ремонта введут одностороннее движение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ограничение движения в Песочном не затруднит проезд к больнице.

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