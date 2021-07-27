Власти рассказали, что изменится после транспортной реформы в Петербурге

Всего будет поставлен 2801 низкопольный современный автобус на газе. Фото: Администрация Санкт-Петербурга.

Всего будет поставлен 2801 низкопольный современный автобус на газе. Фото: Администрация Санкт-Петербурга.

Весной 2022 года Петербург начнет переходить на новую модель транспортного обслуживания. В комитете по транспорту рассказали, что после этого изменится.

Транспортная реформа будет осуществляться в три этапа за четыре месяца. Первый этап начнется 1 апреля следующего года: потребуется потребуется 864 автобуса. Второй этап стартует в июне 2022-го и задействует 693 автобуса. На третьем этапе на маршруты выйдет еще 1 244 автобуса.

Всего будет поставлен 2801 низкопольный современный автобус на газе.

По итогам реформы на маршрутах будут работать только социальные маршруты, на всех видах транспорта будут действовать социальные льготы. Все автобусы будут следовать по маршруту и остановкам в соответствии с установленным графиком. Городской транспорт получит приоритет на дорогах.

Петербуржцы смогут отслеживать расписание через мобильное приложение. Кроме того, транспорт станет доступным для маломобильных групп населения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что транспортная реформа все ближе: Петербург закупит автобусы на 42 млрд рублей.