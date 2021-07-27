Два города РФ может затопить из-за глобального потепления

Под вопросом, как сохранить памятники культуры и истории в таких условиях. Фото:Baltphoto/ Андрей Пронин

Под вопросом, как сохранить памятники культуры и истории в таких условиях. Фото:Baltphoto/ Андрей Пронин

Климатолог Алексей Кокорин заявил, что безопасности Северной столицы и Архангельска может угрожать подъем уровня мирового океана из-за глобального потепления.

Проблема подъема мирового океана – это проблема следующего века. Уровень океана может измениться до пяти метров. Под вопросом, как сохранить памятники культуры и истории в таких условиях, считает Кокорин, сообщает Ura.ru.

Он уверен, что затопления двух городов, возможно, удастся избежать. Всё зависит от того, будут ли компании сокращать выбросы в атмосферное давление.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые считают, что лесные пожары в Якутии ускорят глобальное потепление. Лесные пожары, которые сейчас бушуют в Якутии, могут привести к ускорению глобального потепления. По мнению ученых, это произойдет из-за выброса огромного количества газов, вызывающих парниковый эффект.